आज रद्द नहीं रहेगी चक्रधरपुर-गोमो मेमू
धनबाद। 18116/18115 चक्रधरपुर-गोमो मेमू ट्रेन 2 अगस्त को रद्द नहीं होगी। कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम-2026 के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। पहले आद्रा रेल मंडल में ब्लॉक के चलते ट्रेन रद्द करने की घोषणा की गई थी।
धनबाद। 18116/18115 चक्रधरपुर-गोमो-चक्रधरपुर मेमू दो अगस्त को रद्द नहीं रहेगी। कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम-2026 के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। पूर्व में आद्रा रेल मंडल में ब्लॉक के मद्देनजर ट्रेन को रद्द रखने की घोषणा की गई थी।
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