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आगरा सिटी स्टेशन से चल रही गाजियाबाद-टूंडला ईएमयू ट्रेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 64167/64168 गाजियाबाद-टूंडला दैनिक ईएमयू ट्रेन का संचालन अस्थायी रूप से आगरा सिटी स्टेशन तक बढ़ा दिया गया है। यह ट्रेन गाजियाबाद से सुबह 6:10 बजे रवाना होकर आगरा सिटी स्टेशन 12:45 बजे पहुंचेगी। वापसी में यह शाम 7:50 बजे गाजियाबाद लौटेगी।

आगरा सिटी स्टेशन से चल रही गाजियाबाद-टूंडला ईएमयू ट्रेन

यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 64167/64168 गाजियाबाद-टूंडला-गाजियाबाद दैनिक ईएमयू (12 कोच) का संचालन अस्थायी रूप से आगरा सिटी स्टेशन तक बढ़ा दिया गया है। पीआरओ संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन गाजियाबाद से सुबह 6:10 बजे रवाना होकर 11:25 बजे टूंडला पहुंचेगी। इसके बाद 11:35 बजे एत्मादपुर, 11:48 बजे छलेसर, 12:13 बजे यमुना ब्रिज होते हुए 12:45 बजे आगरा सिटी स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन आगरा सिटी स्टेशन से दोपहर 2:20 बजे चलेगी। यह 2:35 बजे यमुना ब्रिज, 2:43 बजे छलेसर, 3:01 बजे एत्मादपुर और 3:30 बजे टूंडला पहुंचेगी। इसके बाद शाम 7:50 बजे गाजियाबाद पहुंचेगी।

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