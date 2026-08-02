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आगरा सिटी स्टेशन से चल रही गाजियाबाद-टूंडला ईएमयू ट्रेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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गाड़ी सं. 64167/64168 गाजियाबाद-टूंडला की परिचालन में 15 जुलाई से अस्थायी रूप से आगरा सिटी स्टेशन तक विस्तार किया गया है। यह ट्रेन गाजियाबाद से सुबह 6:10 बजे चलकर आगरा सिटी स्टेशन 12:45 बजे पहुंचेगी और वापसी में 2:20 बजे आगरा से शुरू होकर 7:50 बजे गाजियाबाद पहुंचेगी।

आगरा सिटी स्टेशन से चल रही गाजियाबाद-टूंडला ईएमयू ट्रेन

यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी सं. 64167/64168 गाजियाबाद-टूंडला- गाजियाबाद दैनिक ईएमयू (12 कोच) का परिचालन 15 जुलाई से अस्थायी रूप से आगरा सिटी स्टेशन तक विस्तारित किया गया है। पीआरओ संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन गाजियाबाद से प्रातः 6:10 बजे चलकर सुबह 11.25 बजे टूंडला और उसके बाद 11:35 बजे एत्मादपुर, 11:48 बजे छलेसर, 12.13 बजे यमुना ब्रिज और 12:45 बजे आगरा सिटी स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन आगरा सिटी स्टेशन से दोपहर 2.20 बजे चलकर 2.35 बजे यमुना ब्रिज, 2.43 बजे छलेसर, 3.01 बजे एत्मादपुर और 3.30 बजे टूंडला पहुंचेगी। वहां से शाम 7.50 बजे गाजियाबाद पहुंचेगी।

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