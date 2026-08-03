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आगरा सिटी स्टेशन से चल रही गाजियाबाद-टूंडला ईएमयू ट्रेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 64167/64168 गाजियाबाद-टूंडला का परिचालन 15 जुलाई से आगरा सिटी स्टेशन तक बढ़ा दिया गया है। ट्रेन सुबह 6:10 बजे गाजियाबाद से चलेगी और दोपहर 2:20 बजे आगरा सिटी से वापस आएगी। यह ट्रेन विभिन्न स्टेशनों पर रुकेगी।

आगरा सिटी स्टेशन से चल रही गाजियाबाद-टूंडला ईएमयू ट्रेन

यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी सं. 64167/64168 गाजियाबाद-टूंडला- गाजियाबाद दैनिक ईएमयू (12 कोच) का परिचालन 15 जुलाई से अस्थायी रूप से आगरा सिटी स्टेशन तक विस्तारित किया गया है। पीआरओ संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन गाजियाबाद से प्रातः 6:10 बजे चलकर सुबह 11.25 बजे टूंडला और उसके बाद 11:35 बजे एत्मादपुर, 11:48 बजे छलेसर, 12.13 बजे यमुना ब्रिज और 12:45 बजे आगरा सिटी स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन आगरा सिटी स्टेशन से दोपहर 2.20 बजे चलकर 2.35 बजे यमुना ब्रिज, 2.43 बजे छलेसर, 3.01 बजे एत्मादपुर और 3.30 बजे टूंडला पहुंचेगी। वहां से शाम 7.50 बजे गाजियाबाद पहुंचेगी।

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