अररिया: हावड़ा के लिए वाया फारबिसगंज ट्रेन चलाई जाने की मांग का स्वागत

अररिया: हावड़ा के लिए वाया फारबिसगंज ट्रेन चलाई जाने की मांग का स्वागत
फारबिसगंज से अंजनी गौतम की रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार डेली पैसेंजर्स एसोसिएशन ने सांसद रामप्रीत मंडल का आभार जताया है, जिन्होंने लोकहा बाजार से हावड़ा के लिए त्रिसाप्ताहिक ट्रेन चलाने की मांग की। इससे पूर्वी नेपाल और मिथिलांचल समेत अन्य क्षेत्रों के यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
फारबिसगंज से अंजनी गौतम की रिपोर्ट बिहार डेली पैसेंजर्स एसोसिएशन की केंद्रीय समिति के सदस्य बछराज राखेचा ने झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल के प्रति आभार जताया है की जिन्होंने लोकहा बाजार से राघोपुर-फारबिसगंज-कटिहार के रास्ते हावड़ा (कोलकाता) जाने के लिए त्रिसाप्ताहिक ट्रेन के चलाए जाने की मांग केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से की है। उन्होंने कहा कि इस रूट में हावड़ा के लिए भारत-नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित लोकहा बाजार से हावड़ा के लिए एक सीधी ट्रेन होने से पूर्वी नेपाल के साथ मिथिलांचल, कोसीअंचल,सीमांचल के हजारों रेल यात्रियों को उड़ीसा सहित दक्षिण भारत की ओर जाने में काफी सुविधा होगी।
वहीं बिहार रेल यूजर्स एशोसिएशन के सदस्य चंदन भगत ने कहा की इस ट्रेन के चलने से कोलकाता के लिए प्रतिदिन ट्रेन चलाई जाने की मांग काफी हद तक पूरी हो जाएगी।
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