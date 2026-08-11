वर्दमान-हटिया मेमू एक्सप्रेस आज धनबाद तक चलेगी
धनबाद मंडल के निमियाघाट से तेतुलमारी रेलखंड में इंटरलॉकिंग के कारण कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। कुछ प्रमुख ट्रेनों को धनबाद तक रद्द किया गया है, जबकि अन्य ट्रेनों की रवानगी में देरी होगी। यात्रियों को यात्रा योजनाओं में बदलाव करने की सलाह दी जाती है।
धनबाद। धनबाद मंडल के निमियाघाट से तेतुलमारी रेलखंड में इंटरलॉकिंग के कारण कई ट्रेनों के आवागन में बदलाव किया गया है। 11 अगस्त को 13503 वर्दमान-हटिया मेमू एक्सप्रेस धनबाद तक ही चलेगी। वापसी में भी 13504 हटिया-वर्दमान मेमू एक्सप्रेस धनबाद से ही वापस वर्दमान लौटेगी। धनबाद से हटिया तक की यात्रा को रद्द कर दिया गया है। मंगलवार को 12357 कोलकाता-अमृतसर एक्सप्रेस को कोलकाता से 90 मिनट की देरी से चलाया जाएगा। 13554 वाराणसी-आसनसोल मेमू पैसेंजर वाराणसी से 60 मिनट, 53347 गोमो-बरवाडीह पैसेंजर गोमो से 180 मिनट और 13320 रांची-दुमका बाबाधाम एक्सप्रेस रांची से 90 मिनट देरी से खुलेगी। 18116/18115 चक्रधरपुर-गोमो-चक्रधरपुर मेमू एक्सप्रेस महुदा स्टेशन तक ही चलेगी।
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