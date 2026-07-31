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सितंबर अंत में बिहार की कई ट्रेनें रहेंगी रद्द और डायवर्ट

By Ravikant Jha
हिन्दुस्तान, धनबाद
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राजेंद्र पुल और दिनकर ग्राम सिमरिया रेलखंड में इंटरलॉकिंग के कारण सितंबर अंत से अक्तूबर के पहले सप्ताह तक ट्रेनों में बदलाव किया गया है। कई ट्रेनें रद्द की गई हैं और अन्य को परिवर्तित रूटों से चलाया जाएगा। मौर्य एक्सप्रेस भी अलग-अलग रूटों से चलेगी।

सितंबर अंत में बिहार की कई ट्रेनें रहेंगी रद्द और डायवर्ट

राजेंद्र पुल और दिनकर ग्राम सिमरिया रेलखंड में प्रस्तावित इंटरलॉकिंग के मद्देनजर सितंबर अंत से अक्तूबर के प्रथम सप्ताह तक ट्रेनों के आवागमन में बदलाव किया गया है। धनबाद होकर चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कई ट्रेनें परिवर्तित रूटों से चलेंगी। रेलवे ने 18629 रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस को 25 सितंबर व दो अक्तूबर को, 18630 गोरखपुर-रांची एक्सप्रेस को 26 सितंबर, तीन अक्तूबर को तथा 18105 राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस को एक अक्तूबर को तथा 18106 जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस को दो अक्तूबर रद्द करने की घोषणा की है। 13038 देहरादून-हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस, 13037 हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस और 13035 हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस तथा 13036 देहरादून-हावड़ा एक्सप्रेस इंटरलॉकिंग के दौरान जसीडीह-किऊल की बजाय आसनसोल-धनबाद होकर चलेगी。

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मौर्य एक्सप्रेस की रूट जानकारी

मौर्य एक्सप्रेस 28 सितंबर से तीन अक्तूबर तक मुंगेर होकर चलेगी

अन्य ट्रेनें और रद्दीकरण

15027 संबलपुर-गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस 28 सितंबर से तीन अक्तूबर तक किऊल, मुंगेर, बरौनी होकर चलेगी। इसी तरह 28 सितंबर से चार अक्तूबर तक 15028 गोरखपुर-संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस बरौनी, सबदलपुर, मुंगेर, किऊल होकर चलेगी। 17007 चर्लपल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस 29 सितंबर को, 17008 दरभंगा-चर्लपल्ली एक्सप्रेस दो अक्तूबर को, 17005 हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस एक अक्तूबर को और 17006 रक्सौल-हैदराबाद एक्सप्रेस चार अक्तूबर को मुंगेर, किऊल होकर चलेंगी। साथ ही 18622 हटिया-पटना पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस दो अक्तूबर को किऊल, शेखपुरा, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर और तीन अक्तूबर को पटना से खुलने वाली 18621 पटना-हटिया पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस बख्तियापुर, बिहार शरीफ, शेखपुरा, किऊल होकर धनबाद आएगी। 18625 पूर्णिया कोर्ट-हटिया एक्सप्रेस और 18626 हटिया-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस भी दो व तीन अक्तूबर को मुंगेर, जमालपुर, किऊल, नवादा, बंधुआ होकर चलेगी।

सामान्य प्रश्न

राजेंद्र पुल और दिनकर ग्राम सिमरिया रेलखंड में इंटरलॉकिंग का समय कब है?
यह बदलाव सितंबर अंत से अक्तूबर के प्रथम सप्ताह तक होगा।
Ravikant Jha

लेखक के बारे में

Ravikant Jha

शॉर्ट बायो : रविकांत झा पिछले 24 वर्षों से पत्रकारिता फील्ड में हूं। फिलहाल ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद में चीफ रिपोर्टर की भूमिका में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं।


परिचय एवं अनुभव
रविकांत झा झारखंड के मीडिया जगत के एक जानेमाने नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 24 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के लिए क्राइम और रेलवे बिट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अखबार के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के लिए भी रविकांत रोचक व पठनीय कंटेंट देते रहते हैं। इनकी झारखंड की पत्रकारिता में गहरी पैठ है।


करियर का सफर
रविकांत झा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण धनबाद से की थी। रविकांत वर्ष 2010 तक दैनिक जागरण धनबाद के साथ रहे। जागरण में वे शिक्षा, लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के साथ रेलवे और धर्म-अध्यात्म व समाज जैसों विषयों को कवर करते थे। यह वह दौर था जब कागजों और पैक्स से पत्रकारिता कंप्यूटर और ई-मेल पर शिफ्ट हो रहा था। वर्ष 2010 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद का दामन थामा। वर्ष 2010 में मीडिया जगत में न्यू मीडिया का अंकुरण हो चुका था। हिन्दुस्तान में रहते उन्होंने क्राइम और रेलवे जैसी बिट पर अपनी गहरी पहचान बनाई। न्यू मीडिया के साथ तालमेल बैठाते हुए वे प्रिंट के साथ-साथ ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के लिए भी बेहतर सामग्री दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.COM (एकाउंट्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में भी डिग्री कोर्स किया है। पत्रकारिता में रहते कई कानूनी कार्यशाला में शामिल हो चुके हैं। पत्रकारिता की अचार संहिता की बारीकी समझ है। हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित मोबाइल जर्नलिज्म (MoJo) की कार्यशाला में भी हिस्सा ले चुके हैं। धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अपराध और अपराधियों के क्रोनोलॉजी से वे वाकिफ हैं।


विशेषज्ञता
क्राइम (सामान्य अपराध के साथ-साथ सीबीआई, ईडी, सीआईडी, रेल क्राइम व नक्सल गतिविधि)
रेलवे (रेलवे में ईस्टर्न जोन की हर छोटी-बड़ी गतिविधि)
पैनल डिस्कशन का पेशेवर तरीके से संचालन

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