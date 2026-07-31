तिनसुकिया में पानी भर जाने से चार ट्रेनें बदले रास्ते से चलेंगी
गोरखपुर के तिनसुकिया मंडल के शिमलगुड़ी यार्ड में मानसून के कारण जल-भराव होने से कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि कई एक्सप्रेस ट्रेनों का मार्ग रंगिया-रंगापाड़ा नार्थ-उत्तर लखिमपुर के रास्ते परिवर्तित किया गया है।
गोरखपुर। तिनसुकिया मंडल के शिमलगुड़ी यार्ड में मानसून के दौरान जल-भराव हो जाने के चलते कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। यह जानकारी सीपीआरओ सुमित कुमार ने दी है। मार्ग परिवर्तन-लालगढ़ से 01 अगस्त, 2026 को चलने वाली 15910 लालगढ़- डिब्रुगढ़़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रंगिया-रंगापाड़ा नार्थ-उत्तर लखिमपुर के रास्ते चलाई जाएगी।-गोमतीनगर से 02 अगस्त, 2026 को चलने वाली 15950 गोमतीनगर-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रंगिया-रंगापाड़ा नार्थ-उत्तर लखिमपुर के रास्ते चलाई जाएगी।-चंडीगढ़ से 02 अगस्त, 2026 को चलने वाली 15904 चंडीगढ़-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रंगिया-रंगापाड़ा नार्थ-उत्तर लखिमपुर के रास्ते चलाई जाएगी।-नई दिल्ली से 03 अगस्त, 2026 को चलने वाली 20504 नई दिल्ली-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रंगिया-गुवाहाटी-रंगापाड़ा नार्थ-न्यू उत्तर लखिमपुर के रास्ते चलाई जाएगी।
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