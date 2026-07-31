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तिनसुकिया में पानी भर जाने से चार ट्रेनें बदले रास्ते से चलेंगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर के तिनसुकिया मंडल के शिमलगुड़ी यार्ड में मानसून के कारण जल-भराव होने से कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि कई एक्सप्रेस ट्रेनों का मार्ग रंगिया-रंगापाड़ा नार्थ-उत्तर लखिमपुर के रास्ते परिवर्तित किया गया है।

तिनसुकिया में पानी भर जाने से चार ट्रेनें बदले रास्ते से चलेंगी

गोरखपुर। तिनसुकिया मंडल के शिमलगुड़ी यार्ड में मानसून के दौरान जल-भराव हो जाने के चलते कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। यह जानकारी सीपीआरओ सुमित कुमार ने दी है। मार्ग परिवर्तन-लालगढ़ से 01 अगस्त, 2026 को चलने वाली 15910 लालगढ़- डिब्रुगढ़़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रंगिया-रंगापाड़ा नार्थ-उत्तर लखिमपुर के रास्ते चलाई जाएगी।-गोमतीनगर से 02 अगस्त, 2026 को चलने वाली 15950 गोमतीनगर-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रंगिया-रंगापाड़ा नार्थ-उत्तर लखिमपुर के रास्ते चलाई जाएगी।-चंडीगढ़ से 02 अगस्त, 2026 को चलने वाली 15904 चंडीगढ़-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रंगिया-रंगापाड़ा नार्थ-उत्तर लखिमपुर के रास्ते चलाई जाएगी।-नई दिल्ली से 03 अगस्त, 2026 को चलने वाली 20504 नई दिल्ली-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रंगिया-गुवाहाटी-रंगापाड़ा नार्थ-न्यू उत्तर लखिमपुर के रास्ते चलाई जाएगी।

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