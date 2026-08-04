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आसनसोल मेमू ट्रेन चार दिन नहीं आएगी टाटानगर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर में आसनसोल-टाटानगर और टाटानगर-आसनसोल मेमू ट्रेन 5, 7, 8 और 9 अगस्त को आद्रा तक चलेंगी। जबकि, झाड़ग्राम-पुरुलिया मेमू ट्रेन 6 और 7 अगस्त को रद्द है। विभिन्न मार्गों पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित है क्योंकि लाइन ब्लॉक के कारण कई ट्रेनों को रद्द करने का आदेश दिया गया है।

आसनसोल मेमू ट्रेन चार दिन नहीं आएगी टाटानगर

जमशेदपुर। आसनसोल-टाटानगर और टाटानगर-आसनसोल मेमू अन्य ट्रेन को अपडाउन में 5, 7, 8 व 9 अगस्त को आद्रा तक चलने का आदेश हुआ है। जबकि, टाटानगर से गुजरने वाली झाड़ग्राम-पुरुलिया मेमू ट्रेन का परिचालन 6 व 7 अगस्त को अपडाउन में रद्द होगा। आद्रा रेल मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण दक्षिण पूर्व जोन से यह आदेश आया है। विभिन्न मार्ग की कई ट्रेनों को भी रद्द करने के साथ परिचालन दूरी में कटौती की गई है। बताया जाता है कि चक्रधरपुर मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण भी हावड़ा, नागपुर, हटिया व बिलासपुर की ट्रेनों को जुलाई के पहले सप्ताह से 18 नवंबर तक दिन बदलकर रद्द करने का आदेश है।

26 से 30 सितंबर तक नांदेड़, इतवारी और जूनागढ़ एवं अन्य कई मार्ग की ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा हुई है।

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