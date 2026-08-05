Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बाढ़ को लेकर कई ट्रेनों के परिचालन पर संशय की स्थिति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

भागलपुर में असम में आई बाढ़ के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो रहा है। कटिहार मंडल के अंतर्गत असम जाने वाली छह से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। भागलपुर स्टेशन से असम के लिए दो ट्रेनों के चलने पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, और रेलवे मुख्यालय इस पर विशेष ध्यान दे रहा है।

बाढ़ को लेकर कई ट्रेनों के परिचालन पर संशय की स्थिति

भागलपुर। असम में आई बाढ़ को लेकर कई ट्रेनों के परिचालन पर संशय की स्थिति बनी हुई है। कटिहार मंडल के अंतर्गत असम तक चलने वाली आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। भागलपुर स्टेशन से असम के लिए दो ट्रेनें जाती है। इन दोनों ट्रेनों के परिचालन को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। स्टेशन अधीक्षक विनय प्रकाश ने बताया कि असम में आई बाढ़ को लेकर मुख्यालय की तरफ से विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अभी तक भागलपुर रूट पर असम के लिए चलने वाली ट्रेनों को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं मिला है।

ये भी पढ़ें:डिब्रूगढ़ राजधानी, अवध असम एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का रूट बदला; भारी बारिश से आफत
ये भी पढ़ें:कटिहार : सिमालुगुड़ी में बाढ़ का असर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द व डायवर्ट कीं
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Assam Bhagalpur Latest News Bhagalpur News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।