बाढ़ को लेकर कई ट्रेनों के परिचालन पर संशय की स्थिति
भागलपुर में असम में आई बाढ़ के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो रहा है। कटिहार मंडल के अंतर्गत असम जाने वाली छह से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। भागलपुर स्टेशन से असम के लिए दो ट्रेनों के चलने पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, और रेलवे मुख्यालय इस पर विशेष ध्यान दे रहा है।
भागलपुर। असम में आई बाढ़ को लेकर कई ट्रेनों के परिचालन पर संशय की स्थिति बनी हुई है। कटिहार मंडल के अंतर्गत असम तक चलने वाली आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। भागलपुर स्टेशन से असम के लिए दो ट्रेनें जाती है। इन दोनों ट्रेनों के परिचालन को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। स्टेशन अधीक्षक विनय प्रकाश ने बताया कि असम में आई बाढ़ को लेकर मुख्यालय की तरफ से विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अभी तक भागलपुर रूट पर असम के लिए चलने वाली ट्रेनों को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं मिला है।
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