राजगीर से कोडरमा भाया तिलैया रेलखंड पर अगले वर्ष से ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। 64 किलोमीटर के इस रेलखंड में से 56 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। बचे कार्य में 4 सुरंग और 7 बड़े पुलों का निर्माण शामिल है। इस रेलखंड के शुरू होने से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

राजगीर-कोडरमा रेलखंड : अगले साल से दौड़ने लगेगी ट्रेन शेष बचे 9 किलोमीटर रेलखंड निर्माण पर तेजी से चल रहा कार्य 4 में से 3 चरणों का काम पूरा फोटो : राजगीर स्टेशन : राजगीर का स्टेशन। राजगीर, निज संवाददाता। राजगीर से कोडरमा भाया तिलैया रेलखंड पर अगले साल से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। रेलखंड की कुल लम्बाई 64 किलोमीटर है। इसमें 56 किलोमीटर का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष बचे हुए कामों को जोर-शोर से पूरा किया जा रहा है। सभी कार्यों को चार चरणों में बांटा गया है। इनमें से तीन चरणों के कार्य पूरे कर लिये गये हैं।

रेलखंड की लंबाई और कार्य की प्रगति राजगीर से तिलैया तक की दूरी 46 किलोमीटर और तिलैया से कोडरमा तक की दूरी 64 किलोमीटर है। राजगीर से तिलैया तक ट्रेनों की आवाजाही वर्षों पहले से शुरू है। वहीं, तिलैया से खरौंद के 24 किलोमीटर रेलखंड का निर्माण कार्य सालों पहले पूरा होने के बाद स्पीड ट्रायल भी रेलवे अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है। खरौंद से जमुंदाहा के बीच निर्माण शेष : वहीं दूसरी ओर, धनबाद रेल डिविजन द्वारा कोडरमा से झराही रेलवे स्टेशन तक का 17 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। लेकिन, घने जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरने के कारण नौ किलोमीटर में काम चल रहा है। रेलवे के अनुसार खरौंद से झराही स्टेशनों के बीच लगभग 10 किलोमीटर रेललाइन बिछाने का काम पूरा हो गया है। खरौंद स्टेशन से जमुंदाहा स्टेशन (28-37 किलोमीटर) के बीच मात्र नौ किलोमीटर का काम बचा है।

सुरंग और पुलों का निर्माण 4 सुरंग व 7 बड़े पुल : बचे हुए रेलखंड के बीच चार सुरंग और सात बड़े पुलों का निर्माण होना है। इनमें साढ़े 3.50 मीटर, 3.05 मीटर, 2.55 मीटर और 2.20 मीटर के सुरंग बनाये जाने हैं। इसमें साढ़े तीन मीटर सुरंग का निर्माण कार्य आधा से अधिक पूरा हो गया है। पहाड़ को काटकर सुरंग बनाया जा चुका है। मिट्टी भरकर जमीन समतल कर ली गयी है। वहीं, 3.05 मीटर के दूसरे सुरंग और 2.55 मीटर के तीसरे सुरंग का काम पूरा कर लिया गया है। जबकि, 2.20 मीटर सुरंग का निर्माण कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। एक पुल व सुरंग का निर्माण शेष : सात में से छह बड़े पुलों का काम लगभग पूरा हो गया है। सातवें का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों की मानें तो किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं हुई, तो अगले साल के प्रारंभ तक राजगीर-कोडरमा भाया तिलैया रेलखंड पर रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इस रेलखंड की मंजूरी वर्ष 2004 में मिली थी। इसके लिए भूमि अधिग्रहण, किसानों को मुआवजा का भुगतान और वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने में काफी समय लग गया।

चार चरण में बँटा निर्माण कार्य चौथे चरण का चल रहा निर्माण : रेलखंड का निर्माण कार्यों को चार चरणों में बांटा गया था। पहले चरण में राजगीर से तिलैया, दूसरे में तिलैया से खरौंद, तीसरे में कोडरमा से झराही, तो खरौंद से झराही और जमुंदाहा रेलवे स्टेशनों तक के निर्माण कार्य को रखा गया है। चौथे चरण के क्षेत्र में वन क्षेत्र का अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने में हुई देरी के कारण निर्माण में विलंब से हुआ। व्यापार को लगेगा पंख : इस रेलखंड के शुरू होने के बाद बिहार और झारखंड के बीच रेल कनेक्टिविटी काफी सुगम हो जाएगी। राजगीर और पटना, बख्तियारपुर से कोडरमा व रांची रेल से आना-जाना आसान हो जाएगा। नालंदा, शेखपुरा, नवादा, गया जिलों के लोगों के लिए यह रेलमार्ग वरदान साबित होगा। झारखंड से व्यापार करना इन क्षेत्रों के लोगों के लिए आसान हो जाएगा। कृषि उत्पादन इन क्षेत्रों के लोगों का प्रमुख व्यापार है, जो झारखंड के रांची, धनबाद, कोडरमा आदि शहरों से जुड़ा हुआ है। रोमांचकारी होगी यात्रा : पर्यटक स्थल राजगीर, नालंदा, पावापुरी, ककोलत आदि इस रेलखंड से सीधे जुड़ जायेंगे। ऐसे में झारखंड और पश्चिम बंगाल से राजगीर आने वाले पर्यटकों को काफी सहूलियत होगी। घने जंगलों, पहाड़ों और सुरंगों से भरा यह रेलखंड पर्यटकों की यात्रा को आनंदमयी बनाएगा। घने जंगलों से गुजरती ट्रेन और चारों ओर हरी-भरी वादियां, जंगली जानवरों और जंगली पशु-पक्षियों का कोलाहल सफर को और भी खुशनुमा बना देगा। (राजगीर से अनूप कुमार)