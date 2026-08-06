मालगाड़ी का इंजन फेल होने से रेल परिचालन ठप, वंदे भारत समेत कई ट्रेनें दो घंटे तक रुकीं
हंसडीहा, प्रतिनिधि।मालगाड़ी का इंजन फेल होने से रेल परिचालन ठप, वंदे भारत समेत कई ट्रेनें दो घंटे तक रुकींमालगाड़ी का इंजन फेल होने से रेल परिचालन ठप,
हंसडीहा, प्रतिनिधि।नोनीहाट और बारापलासी रेलवे स्टेशनों के बीच बुधवार शाम एक मालगाड़ी का इंजन फेल हो जाने से रेल परिचालन करीब दो घंटे तक प्रभावित रहा। इस दौरान इस रेलखंड से गुजरने वाली कई यात्री ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोकना पड़ा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार गोड्डा की ओर जा रही सिंगल इंजन के सहारे चल रही मालगाड़ी नोनीहाट स्टेशन पहुंचने से पहले तेज बारिश के बीच इंजन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण मालगाड़ी बीच रेलखंड में ही खड़ी हो गई। इसके चलते पूरे मार्ग पर रेल यातायात बाधित हो गया।
इंजन खराब होने के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 22310) जमालपुर-हावड़ा को हंसडीहा रेलवे स्टेशन पर करीब दो घंटे तक रोकना पड़ा। वहीं गोड्डा-रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस (18620) नोनीहाट स्टेशन पर खड़ी रही। इसके अलावा कविगुरु एक्सप्रेस (13015) हावड़ा-जमालपुर को बारापलासी रेलवे स्टेशन पर लगभग दो घंटे तक रोकना पड़ा। अचानक रेल परिचालन प्रभावित होने से यात्रियों में बेचैनी और असुविधा का माहौल देखा गया। कई यात्री ट्रेनों के लंबे समय तक रुके रहने के कारण अपने गंतव्य तक पहुंचने में विलंब होने से परेशान नजर आए। रेलवे सूत्रों के मुताबिक सूचना मिलने के बाद दुमका से एक अतिरिक्त इंजन भेजा गया। इस इंजन की मदद से मालगाड़ी को पुश कर नोनीहाट स्टेशन तक पहुंचाया गया। इसके बाद रेलखंड पर परिचालन सामान्य करने की प्रक्रिया शुरू की गई और करीब दो घंटे बाद ट्रेनों का आवागमन धीरे-धीरे बहाल हो सका।
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