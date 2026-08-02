झारग्राम पुरुलिया की ट्रेन तीन दिन होगी रद्द
जमशेदपुर में टाटानगर से गुजरने वाली झाड़ग्राम पुरुलिया मेमू ट्रेन का परिचालन 4, 6 और 7 अगस्त के लिए रद्द किया गया है। इसके साथ ही आसनसोल टाटानगर की मेमू ट्रेनों का भी परिचालन रद्द हो गया है। यह आदेश आद्रा रेल मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण आया है।
जमशेदपुर। टाटानगर से गुजरने वाली झाड़ग्राम पुरुलिया मेमू ट्रेन का परिचालन 4, 6 और 7 अगस्त को अप डाउन में रद्द होगा। इसके साथ ही टाटानगर आसनसोल की दो मेमू ट्रेनों का परिचालन मेमू ट्रेन का परिचालन 5, 7, 8, व 9 अगस्त को रद्द होने के साथ ही आसनसोल टाटानगर की अन्य ट्रेन को अप डाउन में 5, 7, 8 व 9 अगस्त को आद्रा तक चलने का आदेश हुआ है। आद्रा रेल मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण दक्षिण पूर्व जोन से यह आदेश आया है। इससे विभिन्न मार्ग की कई ट्रेन को भी रद्द करने के साथ परिचालन दूरी में कटौती की गई है।
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