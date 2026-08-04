दिल्ली कैंट स्टेशन पर 90 दिनों तक नहीं होगा चार ट्रेनों का ठहराव
दिल्ली कैंट स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 के उन्नयन के कारण 13 अक्तूबर 2026 तक कुछ ट्रेनों का अस्थायी ठहराव निरस्त रहेगा। इसमें चार प्रमुख ट्रेने शामिल हैं। रेल प्रशासन ने यात्रियों के लिए सलाह दी है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति अवश्य जांच लें।
दिल्ली कैंट स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 2 व 3 के उन्नयन कार्य के चलते 13 अक्तूबर 2026 तक कुछ ट्रेनों का दिल्ली कैंट स्टेशन पर अस्थायी ठहराव निरस्त रहेगा। इसमें मुरादाबाद मंडल की चार ट्रेनें भी शामिल हैं। 15013 जननायक एक्सप्रेस, 20963 साबरमती-वाराणसी सुपरफास्ट, 19601 उदयपुर सिटी-नई दिल्ली एक्सप्रेस और 12372 बीकानेर-हावड़ा सुपरफास्ट साप्ताहिक ट्रेन का दिल्ली कैंट स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों की असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए यात्रा से पूर्व ट्रेन की स्थिति अवश्य जांचने की सलाह दी है।
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