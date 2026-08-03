सहरसा में खड़ी डेमू ट्रेन में लगी आग, इंजन सहित एक बोगी जलकर खाक
समस्तीपुर-सहरसा डेमू ट्रेन के इंजन में सोमवार की सुबह आग लगने से सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर अफरातफरी मच गई। आग इतनी विकराल थी कि उसने एक बोगी को भी चपेट में ले लिया। राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग पर दो घंटे में काबू पाया गया।
दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, घटना की जांच शुरू सिमरी बख्तियारपुर, निज संवाददाता। समस्तीपुर-सहरसा डेमू ट्रेन(63344) के इंजन में सोमवार की अहले सुबह भीषण आग लगने से सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर अफरातफरी मच गई।
आग पर काबू
आग की लपट इतनी तेज थी कि अपने बाद वाली बोगी को चपेट में ले लिया। इंजन सहित एक बोगी धू-धू कर जलकर खाक हो गया। घटना के कारणों की जांच शुरू हो गई है। राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। अगलगी की घटना के बाद स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया और यात्रियों व स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई।
घटना का विवरण
मिली जानकारी अनुसार समस्तीपुर-सहरसा डेमू सोमवार की अहले सुबह करीब 3:44 बजे सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पहुंची थी। ट्रेन के रुकने के कुछ ही देर बाद इंजन से धुआं निकलने लगा। शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य तकनीकी समस्या समझा, लेकिन कुछ ही मिनटों में धुआं आग की तेज लपटों में बदल गया। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि इंजन के साथ-साथ उससे जुड़ी एक बोगी भी इसकी चपेट में आ गई। आग की लपट देखकर अन्य बोगियों में सवार यात्री कूदकर भागने लगे।
रेलवे की प्रतिक्रिया
सूचना मिलते ही रेलवे कर्मियों ने तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना आग बुझाने का काम शुरू किया। साथ ही स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और यात्रियों को हटाते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह देने लगे। सूचना पर दमकल गाड़ी लेकर अग्निशमन विभाग की टीम भी पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उस बोगी में आग सुलगने लगी। आग लगने के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक तौर पर तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। घटना के कारण कुछ समय के लिए ट्रेन परिचालन भी प्रभावित हुई। रेलवे के अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं और क्षति का आकलन किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जाएगी।
स्टेशन मास्टर की जानकारी
सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन के स्टेशन मास्टर संजय कुमार सज्जन ने बताया कि समस्तीपुर-सहरसा डेमू ट्रेन में आग लगने की जानकारी मिलते समस्तीपुर कंट्रोल को सूचना देते आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। आग नहीं बुझने पर तत्काल अग्निशमन विभाग को बुलाया गया। इस घटना की वजह से जानकी एक्सप्रेस सहित पांच ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है।
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