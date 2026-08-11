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आसनसोल की ट्रेन 16 तक आद्रा से करेगी अपडाउन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर में आसनसोल-टाटानगर और टाटानगर-आसनसोल की मेमू ट्रेनें 16 अगस्त तक आद्रा स्टेशन तक चलेंगी। आद्रा में 10 अगस्त से लाइन ब्लॉक के कारण यह परिवर्तन किया गया। इससे झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को काफी दिक्कत होगी। कई अन्य ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित होगा।

आसनसोल की ट्रेन 16 तक आद्रा से करेगी अपडाउन

जमशेदपुर। आसनसोल-टाटानगर और टाटानगर-आसनसोल की मेमू ट्रेनें 16 अगस्त तक दिन बदलकर दोनों ओर से आद्रा स्टेशन तक अपडाउन करेगी। बताया जाता है कि, आद्रा में 10 अगस्त से शुरू लाइन ब्लॉक के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे जोन से यह आदेश हुआ है। इससे झारग्राम पुरुलिया ट्रेन मंगलवार को रद्द रही जबकि, 13 अगस्त को भी रद्द रहेगी। आद्रा में लाइन ब्लॉक के कारण खड़गपुर, हटिया, चक्रधरपुर, गोमो और मिदनापुर मार्ग की ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित होगा। इससे झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के सैकड़ों यात्रियों को आवागमन में दिक्कत होगी।

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