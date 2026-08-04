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तीन ट्रेनें निरस्त, सिटी स्टेशन पर इंतजार करते रहे यात्री

By Rajdeep Jakhar
हिन्दुस्तान, मेरठ
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गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास इंटरलॉकिंग कार्य के चलते दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक रेलवे ट्रैक को ब्लॉक किया गया। इस कारण से तीन एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द हो गईं और कई ट्रेनें दो से तीन घंटे देरी से पहुंचीं। कांवड़ियों ने स्टेशन पर हंगामा किया।

तीन ट्रेनें निरस्त, सिटी स्टेशन पर इंतजार करते रहे यात्री

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास इंटरलॉकिंग कार्य के चलते उत्तर रेलवे ने सोमवार को दोपहर 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ब्लॉक लिया। इसके चलते गाजियाबाद-टपरी रेलवे ट्रैक से वाया मेरठ सिटी होकर जाने वाली तीन एक्सप्रेस ट्रेन जहां रद्द कर दी गई। वहीं करीब आधा दर्जन ट्रेन दो से तीन घंटे की देरी से सिटी स्टेशन पहुंची। सिटी स्टेशन पर यात्रियों के साथ ही हरिद्वार जाने के लिए पहुंचे कावंड़ियें भी इंतजार में बैठे रहे। रात आठ बजे के बाद ही पहुंची ट्रेनों में बैठकर कांवड़िये हरिद्वार के लिए रवाना हुए। इस दौरान कांवड़ियों ने स्टेशन पर भी हंगामा भी किया।

पुलिस ने बताया कि गाजियाबाद में ट्रैक पर कार्य के चलते ट्रेनें आठ बजे तक पहुंचेंगी।अधिकारियों ने बताया कि गाजियाबाद में इंटरलॉकिंग कार्य के चलते पुरी से हरिद्वार जाने वाली कलिंग उत्कल एक्सप्रेस, दिल्ली से जालंधर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस और मुंबई से अमृतसर जाने वाली गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा दिल्ली से जम्मू तवी जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस करीब ढाई घंटा, नई दिल्ली से देहरादून जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस करीब साढ़े चार घंटे, दिल्ली से हरिद्वार जाने वाली मेमू साढ़े तीन घंटे और दिल्ली से सहारनपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन डेढ़ घंटा देरी से पहुंची। इसके अलावा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस एक घंटा, देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस भी करीब दो घंटे की देरी से पहुंची। ट्रेनों की लेटलतीफी और निरस्तीकरण के चलते यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा।

Rajdeep Jakhar

लेखक के बारे में

Rajdeep Jakhar

शॉर्ट बायो राजदीप जाखड़ पिछले 16 साल से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय है और वर्तमान में हिन्दुस्तान में खेती-किसानी के साथ ही किसान संगठनों की भी कवरेज कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
राजदीप जाखड़ भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान मेरठ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में खेती-किसानी और किसान संगठन बीट कवर कर रहे हैं। 2023 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने प्रिंट एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर
राजदीप जाखड़ ने कॅरियर की शुरुआत 2010 में अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2023 में हिन्दुस्तान’ से जुड़े और वर्तमान में प्रिंट मीडिया के साथ डिजिटल कंटेंट में भी योगदान दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एजूकेशन और पॉलिटिकल साइंस में एमए, बीएड और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण राजदीप को पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला है। इन सभी के संयोजन से वे किसान संगठन और इससे जुड़ी राजनीति को बेहतर ढंग से समझते हैं।


खेती-किसान, किसान संगठन
राजदीप को खेतीबाड़ी से संबंधित विषयों के साथ किसान संगठनों की गहरी समझ है। कई बड़े किसान नेताओं के इंटरव्यू किए हैं। राजदीप का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है और हमारा लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
खेती-किसानी, किसान संगठन, विकास, ट्रांसपोर्ट।

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