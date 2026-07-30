दोहरीकरण कार्य को लेकर 338 ट्रेनें रद्द
मुजफ्फरपुर में पूमरे ने राजेंद्र पुल और दिनकर ग्राम सिमरिया के बीच डबल लाइन कनेक्टिविटी के लिए बड़ा ब्लॉक लिया है। इसके चलते 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 338 ट्रेनें रद्द रहेंगी और 383 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। 11 ट्रेनें मुजफ्फरपुर होकर आगे बढ़ेंगी।
मुजफ्फरपुर। पूमरे ने राजेंद्र पुल और दिनकर ग्राम सिमरिया के बीच डबल लाइन कनेक्टिविटी के लिए बड़ा ब्लॉक लिया है। इसके कारण 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक इस रूट से गुजरने वाली 338 ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं, 383 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। इनमें 11 ट्रेनें मुजफ्फरपुर होकर आगे के लिए रवाना होंगी। पूमरे ने गुरुवार को इसे लेकर अधिसूचना जारी की है।
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