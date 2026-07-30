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दोहरीकरण कार्य को लेकर 338 ट्रेनें रद्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में पूमरे ने राजेंद्र पुल और दिनकर ग्राम सिमरिया के बीच डबल लाइन कनेक्टिविटी के लिए बड़ा ब्लॉक लिया है। इसके चलते 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 338 ट्रेनें रद्द रहेंगी और 383 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। 11 ट्रेनें मुजफ्फरपुर होकर आगे बढ़ेंगी।

दोहरीकरण कार्य को लेकर 338 ट्रेनें रद्द

मुजफ्फरपुर। पूमरे ने राजेंद्र पुल और दिनकर ग्राम सिमरिया के बीच डबल लाइन कनेक्टिविटी के लिए बड़ा ब्लॉक लिया है। इसके कारण 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक इस रूट से गुजरने वाली 338 ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं, 383 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। इनमें 11 ट्रेनें मुजफ्फरपुर होकर आगे के लिए रवाना होंगी। पूमरे ने गुरुवार को इसे लेकर अधिसूचना जारी की है।

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