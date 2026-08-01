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ओएचई वायर पर मांझा फंस जाने से इंटरसिटी एक्सप्रेस की रफ्तार थमी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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मुरादाबाद में शनिवार सुबह ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर पर मांझा फंसने से कासगंज-नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस की रफ्तार थम गई। इससे ट्रेन का सफर 27 मिनट की जगह 45 मिनट में पूरा हुआ। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन रेल कर्मचारियों ने समस्या का समाधान कर ट्रेन को सामान्य गति से चलाया।

ओएचई वायर पर मांझा फंस जाने से इंटरसिटी एक्सप्रेस की रफ्तार थमी

मुरादाबाद। शनिवार सुबह ओवरहेड इलेक्ट्रिक (ओएचई) वायर पर मांझा फंस जाने से 15303 कासगंज-नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस की रफ्तार थम गई। तकनीकी बाधा के कारण मुरादाबाद से अमरोहा के बीच 27 मिनट में तय होने वाला सफर लगभग 45 मिनट में पूरा हुआ, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ओएचई वायर में मांझा फंसने के कारण ट्रेन को सावधानीपूर्वक धीमी गति से संचालित किया गया। रेल कर्मचारियों ने अमरोहा स्टेशन के पास पहुंचकर समस्या का समाधान किया, जिसके बाद इंटरसिटी एक्सप्रेस ने दोबारा सामान्य गति से अपना सफर शुरू किया।

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