स्पेशल ट्रेन करीब पौने दो घंटे देरी से चली, यात्री रहे परेशान
स्पेशल ट्रेन करीब पौने दो घंटे देरी से चली, यात्री रहे परेशान स्पेशल ट्रेन करीब पौने दो घंटे देरी से चली, यात्री रहे परेशान स्पेशल ट्रेन करीब पौने दो
खगड़िया। निज प्रतिनिधि खगड़िया रेलखंड पर चलने वाली कई ट्रेनें गुरुवार को भी देरी से पहंुची। जिससे रेल यात्री परेशान रहे। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 09525 हापा-नाहरलगुन स्पेशल ट्रेन करीब पौने दो घंटे देरी से चली। वहीं 63308 डाउन समस्तीपुर-कटिहार मेमू करीब डेढ़ घंटे विलंब से पहंुची। जबकि 15621 अप कामख्या-आनंदविहार साप्ताहिक एक्सप्रेस करीब सवा घंटे देरी से चली। वहीं 13247 अप कामख्या-आरा कैपिटल एक्सप्रेस करीब पौने घंटे विलंब से पहंुची। इधर अन्य कई ट्रेनें भी विलंब से चल रही थी।
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