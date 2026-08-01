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समस्तीपुर-कटिहार मेमू करीब सवा दो घंटे विलंब से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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समस्तीपुर-कटिहार मेमू करीब सवा दो घंटे विलंब से समस्तीपुर-कटिहार मेमू करीब सवा दो घंटे विलंब से समस्तीपुर-कटिहार मेमू करीब सवा दो घंटे विलंब से

समस्तीपुर-कटिहार मेमू करीब सवा दो घंटे विलंब से

खगड़िया। निज प्रतिनिधि खगड़िया रूट में शनिवार को भी कई ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चली। जिससे रेल यात्री खासे परेशान रहे। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 63308 डाउन समस्तीपुर-कटिहार मेमू करीब सवा दो घंटे विलंब से पहंुची। जबकि 15714 डाउन पटना-कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस करीब एक घंटे देरी से पहंुची। वहीं 15934 डाउन अमृतसर-न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस करीब एक घंटे देरी से चली। इधर अन्य कई ट्रेनें भी विलंब से चल रही थी।

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