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छह घंटे विलंब से खुली हमसफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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बरौनी जंक्शन पर ट्रेनों के विलंब जारी हैं। गुरुवार को बरौनी-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस छह घंटे लेट खुली, वहीं रक्सौल-तिरुपति और अवध असम ट्रेन क्रमश: पांच और दो घंटे विलंब से पहुँची। यात्रियों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

छह घंटे विलंब से खुली हमसफर

बरौनी। ट्रेनों के घंटों विलंब से चलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को बरौनी जंक्शन से खुलने वाली बरौनी-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस छह घंटे विलंब से खुली। इसके अलावा रक्सौल-तिरुपति पांच घंटे, अवध असम दो घंटे लेट बरौनी जंक्शन पहुंची।

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