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स्पेशल ट्रेन चली सवा सात घंटे देरी से, यात्री रहे परेशान

By Hindustan | Bureau
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स्पेशल ट्रेन चली सवा सात घंटे देरी से, यात्री रहे परेशान

खगड़िया। निज प्रतिनिधि खगड़िया रूट में चलने वाली कई ट्रेनें शुक्रवार को भी देरी से चली। जिससे रेल यात्री परेशान रहे। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 01665 रानीकमलापति-अगरतला स्पेशल ट्रेन करीब सवा सात घंटे देरी से चली। वहीं 05574 देवघर-राघोपुर स्पेशल ट्रेन करीब दो घंटे विलंब से पहंुची। जबकि 63308 डाउन समस्तीपुर-कटिहार मेमू दो घंटे देरी से चली। वही 15566 डाउन न्यू दिल्ली-ललितग्राम वैशाली एक्सप्रूेस करीब एक घंटे देरी से पहंुची। जबकि 15530 डाउन आनंदविहार-सहरसा जनसाधारण एक्सप्रेस करीब एक घंटे देरी से चली। इधर अन्य कई ट्रेनें भी विलंब से चल रही थी।

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