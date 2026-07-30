आज आनंद विहार से ढाई घंटा देर से खुलेगी नंदन कानन
धनबाद के पनकी धाम रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग के कारण आनंद विहार-पुरी नंदन कानन एक्सप्रेस 30 जुलाई को ढाई घंटे देरी से खुलेगी। इसी तरह बीकानेर-हावड़ा सुपरफास्ट और बाड़मेर-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस दो घंटे देरी से खुलीं।
धनबाद। कानपुर के पास पनकी धाम रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग के कारण 30 जुलाई को 12816 आनंद विहार-पुरी नंदन कानन एक्सप्रेस आनंद विहार से ढाई घंटे देर से खुलेगी। बुधवार को 22308 बीकानेर-हावड़ा सुपरफास्ट बीकानेर से दो घंटे और 12324 बाड़मेर-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस बाड़मेर से दो घंटे देर से खुली।
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