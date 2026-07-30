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आज आनंद विहार से ढाई घंटा देर से खुलेगी नंदन कानन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद के पनकी धाम रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग के कारण आनंद विहार-पुरी नंदन कानन एक्सप्रेस 30 जुलाई को ढाई घंटे देरी से खुलेगी। इसी तरह बीकानेर-हावड़ा सुपरफास्ट और बाड़मेर-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस दो घंटे देरी से खुलीं।

आज आनंद विहार से ढाई घंटा देर से खुलेगी नंदन कानन

धनबाद। कानपुर के पास पनकी धाम रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग के कारण 30 जुलाई को 12816 आनंद विहार-पुरी नंदन कानन एक्सप्रेस आनंद विहार से ढाई घंटे देर से खुलेगी। बुधवार को 22308 बीकानेर-हावड़ा सुपरफास्ट बीकानेर से दो घंटे और 12324 बाड़मेर-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस बाड़मेर से दो घंटे देर से खुली।

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