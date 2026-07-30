पांच घंटे विलंब से पहुंची रक्सौल-तिरुपति
बरौनी में ट्रेनों के विलंब का सिलसिला थम नहीं रहा है। गुरुवार को रक्सौल-तिरुपति एक्सप्रेस पांच घंटे और पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति छह घंटे लेट आई। इससे यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह स्थिति रोजाना की समस्या बन गई है।
बरौनी। ट्रेनों के घंटों विलंब से चलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को रक्सौल-तिरुपति एक्सप्रेस पांच घंटे, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति छह घंटे लेट बरौनी जंक्शन पहुंची। इस दौरान यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ी। ऐसी स्थिति रोज ब रोज की बनी है।
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