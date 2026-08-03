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चार घंटे विलंब से पहुंची भागलपुर-गांधीधाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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बरौनी में ट्रेनों का घंटों विलंब जारी है। सोमवार को राजधानी एक्सप्रेस, अवध असम और भागलपुर-गांधीधाम ट्रेनें चार घंटे लेट पहुंची। यात्रियों को बड़ी फजीहत का सामना करना पड़ा। यह समस्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

चार घंटे विलंब से पहुंची भागलपुर-गांधीधाम

बरौनी। ट्रेनों के घंटों विलंब से चलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को राजधानी एक्सप्रेस 4 घंटे, अवध असम 4 घंटे, भागलपुर-गांधीधाम 4 घंटे लेट बरौनी जंक्शन पहुंची। इस दौरान यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ी। ऐसी स्थिति रोज ब रोज की बनी है।

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