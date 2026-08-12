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बापूधाम और झांसी स्पेशल 6 घंटे देर से पहुंचीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में बारिश और अन्य ऑपरेशनल कारणों से ट्रेनों की विलम्बित होने की समस्या जारी है। मंगलवार को आसनसोल-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी फेयर स्पेशल 6 घंटे और मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जंक्शन बापूधाम एक्सप्रेस 5.30 घंटे लेट हुई। अन्य गाड़ियों में भी काफी देरी देखी गई।

बापूधाम और झांसी स्पेशल 6 घंटे देर से पहुंचीं

वाराणसी। बारिश और अन्य ऑपरेशनल कारणों से ट्रेनों के विलम्बित होने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को आसनसोल-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी फेयर स्पेशल 6 घंटे और मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जंक्शन बापूधाम एक्सप्रेस 5.30 घंटे ज्यादा लेट पहुंचीं। इसके अलावा कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस 3 घंटे, दादर सेंट्रल-बलिया स्पेशल 3 घंटे, देहरादून-हावड़ा कुम्भ एक्सप्रेस 2 घंटे, गोरखपुर-दादर सेंट्रल स्पेशल 2 घंटे, गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस 2 घंटे, आनंद विहार टर्मिनल-दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस 2 घंटे, हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस 1.30 घंटे, नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस एक घंटे तक विलम्बित रहीं।

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