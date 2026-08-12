बापूधाम और झांसी स्पेशल 6 घंटे देर से पहुंचीं
वाराणसी में बारिश और अन्य ऑपरेशनल कारणों से ट्रेनों की विलम्बित होने की समस्या जारी है। मंगलवार को आसनसोल-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी फेयर स्पेशल 6 घंटे और मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जंक्शन बापूधाम एक्सप्रेस 5.30 घंटे लेट हुई। अन्य गाड़ियों में भी काफी देरी देखी गई।
वाराणसी। बारिश और अन्य ऑपरेशनल कारणों से ट्रेनों के विलम्बित होने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को आसनसोल-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी फेयर स्पेशल 6 घंटे और मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जंक्शन बापूधाम एक्सप्रेस 5.30 घंटे ज्यादा लेट पहुंचीं। इसके अलावा कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस 3 घंटे, दादर सेंट्रल-बलिया स्पेशल 3 घंटे, देहरादून-हावड़ा कुम्भ एक्सप्रेस 2 घंटे, गोरखपुर-दादर सेंट्रल स्पेशल 2 घंटे, गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस 2 घंटे, आनंद विहार टर्मिनल-दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस 2 घंटे, हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस 1.30 घंटे, नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस एक घंटे तक विलम्बित रहीं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें