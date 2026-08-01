नौ घंटे विलंब से पहुंची संपर्क क्रांति
बरौनी जंक्शन पर ट्रेनों के विलंब का सिलसिला जारी है। शनिवार को नई दिल्ली-गुवाहाटी ट्रेन 9 घंटे और हावड़ा-जयनगर ट्रेन 6 घंटे लेट हुई। साथ ही, हैदराबाद-रक्सौल ट्रेन भी रद्द रही, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
बरौनी। ट्रेनों के घंटों विलंब से चलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को नई दिल्ली-गुवाहाटी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति लगभग 9 घंटे, हावड़ा-जयनगर धुरियान 6 घंटे लेट बरौनी जंक्शन पहुंची। वहीं, हैदराबाद-रक्सौल रद्द रही। इस दौरान यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ी। ऐसी स्थिति रोज ब रोज की बनी है।
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