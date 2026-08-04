स्पेशल ट्रेन चली पांच घंटे विलंब , यात्री रहे परेशान
स्पेशल ट्रेन चली पांच घंटे विलंब , यात्री रहे परेशानस्पेशल ट्रेन चली पांच घंटे विलंब , यात्री रहे परेशानस्पेशल ट्रेन चली पांच घंटे विलंब , यात्री रहे
खगड़िया। निज प्रतिनिधि खगड़िया रेलखंड पर मंगलवार को कई एक्सप्रेस व लोकल ट्रेनें देरी से चली। जिससे रेल यात्री परेशान रहे। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 05574 डाउन देवघर-राघोपुर जंकशन मेमू एक्सपे्रस स्पेशल ट्रेन अपने निर्धारित समय से पंाच घंटे विलब े चली। वही कटिहार-भागलपुर 03408 अप लगभग तीन घंटे लेट चल रही थी। वही 15483 अप अलीपुरद्वार-दिल्ली महानंदा एक्सप्रेस, 15714 डाउन पटना-कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस, 63308 डाउन समस्तीपुर-कटिहार मेमू सहित कई अन्य कई ट्रेनें भी विलंब से चल रही थी।
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