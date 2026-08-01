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कोलकाता साप्ताहिक सहित कई ट्रेनें देरी से जंक्शन पहुंचीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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प्रतापगढ़ जंक्शन पर शनिवार को कई ट्रेनें विलंब से पहुंचीं। मां बेल्हा देवी धाम के समीप, स्टेशन अधीक्षक जेपी शुक्ला ने जानकारी दी कि दुर्ग एक्सप्रेस, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस और अर्चना एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनें समय से प्रभावित हुईं।

कोलकाता साप्ताहिक सहित कई ट्रेनें देरी से जंक्शन पहुंचीं
कोलकाता साप्ताहिक सहित कई ट्रेनें देरी से जंक्शन पहुंचीं

प्रतापगढ़। मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन पर शनिवार को कई ट्रेनें विलंब से पहुंचीं। स्टेशन अधीक्षक जेपी शुक्ला ने बताया कि नौतनवां से दुर्ग जाने वाली दुर्ग एक्सप्रेस 11 मिनट, आगरा कैंट से कोलकाता जाने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस 1 घंटे 4 मिनट, नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 10 मिनट, पटना से जम्मूतवी जाने वाली अर्चना एक्सप्रेस 2 घंटे 3 मिनट विलंब से जंक्शन पहुंची।

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