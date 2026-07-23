काशी विश्वनाथ सहित तीन ट्रेनें विलंब से जंक्शन पहुंची
प्रतापगढ़ जंक्शन पर तीन ट्रेनों में विलंब हुआ। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस (34 मिनट), मरूधर एक्सप्रेस (28 मिनट), और एक अन्य काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस (27 मिनट) देर से पहुंची। स्टेशन अधीक्षक जेपी शुक्ला ने जानकारी दी।
प्रतापगढ़। मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन पर गुरुवार को तीन ट्रेनें विलंब से पहुंची। स्टेशन अधीक्षक जेपी शुक्ला ने बताया कि नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 34 मिनट, वाराणसी से जोगधपुर जाने वाली मरूधर एक्सप्रसे 28 मिनट, वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 27 मिनट विलंब से जंक्शन पहुंची।
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