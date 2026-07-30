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राज्यपाल के ट्रेन की चेन पुलिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जब वाराणसी-जम्मूतवी बेगमपुरा एक्सप्रेस ट्रैन में लखनऊ जा रही थीं, तब ट्रेन में चेन खींचने की घटना हुई। जिससे अफसरों में हड़कंप मच गया। हालांकि, चार मिनट के भीतर समस्या को हल कर ट्रेन को रवाना कर दिया गया। स्टेशन पर सुरक्षा उपायों के तहत पुलिस तैनात की गई थी।

राज्यपाल के ट्रेन की चेन पुलिंग

वाराणसी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बुधवार दोपहर वाराणसी-जम्मूतवी बेगमपुरा एक्सप्रेस से लखनऊ जाने के लिए ट्रेन में बैठीं। ट्रेन अपने तय समय दोपहर 12.40 बजे जैसे ही चली, इसी दौरान किसी ने चेनपुलिंग कर दी। इससे प्लेटफॉर्म पर मौजूद अफसरों के हाथ-पांव फूल गए। चार मिनट के भीतर गड़बड़ी दुरुस्त कर ट्रेन को रवाना कर दिया गया। इससे पहले कैंट स्टेशन पर उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने गवर्नर का स्वागत किया। इसमें अपर मंडल रेल प्रबंधक बृजेश कुमार, एसपी जीआरपी प्रशांत वर्मा, स्टेशन निदेशक अर्पित गुप्ता, डीएमई दिवाकर वाष्र्णेय आदि शामिल रहे। सुरक्षा के मद्देनजर स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ के अलावा सिविल पुलिस के जवान तैनात रहे।

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