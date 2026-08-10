किशनगंज: इंजन में खराबी से 49 मिनट तैयबपुर हॉल्ट पर खड़ी रही डेमू, यात्री परेशान

पोठिया निज संवाददाता कटिहार-सिलीगुड़ी रेलखंड पर सोमवार को सिलीगुड़ी-मालदा कोट डेमू ट्रेन संख्या 75720 के इंजन में तकनीकी खराबी आने से ट्रेन तैयबपुर हॉल्ट पर करीब 49 मिनट तक खड़ी रही। अचानक ट्रेन रुकने से उसमें सवार यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चिलचिलाती धूप और उमस के बीच ट्रेन के लंबे समय तक खड़े रहने से यात्रियों में बेचैनी देखी गई। कई यात्री ट्रेन के सामान्य परिचालन शुरू होने का इंतजार करते रहे। ट्रेन के तैयबपुर हॉल्ट पर रुके रहने का असर सड़क यातायात पर भी पड़ा। ट्रेन के कारण शेखपुरा और पोठिया रेलवे फाटक करीब 49 मिनट तक बंद रहे।

इससे ठाकुरगंज-इस्लामपुर सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। फाटक के दोनों तरफ सवारी वाहनों के साथ अन्य वाहन भी तेज धूप में खड़े रहे। वाहन चालकों और यात्रियों को फाटक खुलने का इंतजार करना पड़ा। जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 75720 सिलीगुड़ी मालदा कोट डेमू ट्रेन 12.54 बजे तैयबपुर हॉल्ट पर इंजन में तकनीकी खराबी आ गया। करीब 49 मिनट बाद ट्रेन में आई तकनीकी खराबी को दूर कर 1.43 मिनट पर परिचालन शुरू किया गया, जिसके बाद रेलवे फाटक भी खोले गए और सड़क यातायात सामान्य हुआ। ट्रेन के लंबे समय तक खड़े रहने से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में भी देरी हुई। यात्रियों ने रेल परिचालन में तकनीकी खामियों को लेकर नाराजगी जताई।