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ओचई वायर पर मांझा फंसा, इंटरसिटी की रफ्तार थमी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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ओवरहेड इलेक्ट्रिक (ओएचई) वायर पर मांझा फंस जाने से 15303 कासगंज-नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस की रफ्तार थम गई। तकनीकी बाधा के कारण मुरादाबाद और अमरोहा

ओचई वायर पर मांझा फंसा, इंटरसिटी की रफ्तार थमी

ओवरहेड इलेक्ट्रिक (ओएचई) वायर पर मांझा फंसने से 15303 कासगंज-नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस की रफ्तार थम गई। तकनीकी बाधा के कारण मुरादाबाद और अमरोहा के बीच ट्रेन को धीमी रफ्तार से चलाना पड़ा। सामान्यतः यह ट्रेन मुरादाबाद से अमरोहा 27 मिनट में पहुंच जाती है मगर शनिवार को सुबह में इसको 45 मिनट लग गए। जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ओएचई वायर में मांझा फंसने के कारण ट्रेन को सावधानी पूर्वक धीमी गति से संचालित किया गया। रेल कर्मचारियों ने अमरोहा स्टेशन के पास पहुंचकर समस्या का समाधान किया, जिसके बाद इंटरसिटी एक्सप्रेस ने दोबारा सामान्य गति से अपना सफर शुरू किया।

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इस घटना पर दैनिक रेल यात्री संगठन के अध्यक्ष सुधीर पाठक और अन्य दैनिक यात्रियों ने रेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए पर्याप्त सतर्कता नहीं बरती जा रही है।

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