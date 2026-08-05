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महाबोधि एक्सप्रेस से टकराए दो जानवर, फिश प्लेट टूटी, 15 मिनट रुकी ट्रेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर अछल्दा रेलवे स्टेशन के पास महाबोधि एक्सप्रेस दो अज्ञात जानवरों से टकरा गई। लोको पायलट की सूझबूझ से ट्रेन को रोका गया और ट्रैक की मरम्मत की गई। घटना के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन किसी बड़े हादसे से बचा गया। सुबह सफाई कार्य कराए गए।

महाबोधि एक्सप्रेस से टकराए दो जानवर, फिश प्लेट टूटी, 15 मिनट रुकी ट्रेन

दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर अछल्दा रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार देर रात बड़ा रेल हादसा टल गया। महाबोधि एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर अचानक आए दो अज्ञात जानवरों से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रेलवे ट्रैक की फिश प्लेट टूट गई। लोको पायलट की सतर्कता और रेलवे कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई से ट्रेन को सुरक्षित रोककर ट्रैक की मरम्मत कराई गई। करीब 15 मिनट बाद ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब 11:40 बजे कानपुर से इटावा की ओर जा रही महाबोधि एक्सप्रेस अछल्दा कस्बे के 13-बी रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची थी। तभी अचानक दो जानवर रेलवे ट्रैक पर आ गए।

लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकने का प्रयास किया, लेकिन तेज गति के कारण दोनों जानवर ट्रेन की चपेट में आ गए।घटना के बाद लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को बैसोली गांव के सामने स्थित रेलवे पावर हाउस के पास रोक दिया और तत्काल स्टेशन मास्टर को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थायी पथ निरीक्षक (पीडब्ल्यूआई) समेत रेलवे की तकनीकी टीम मौके पर पहुंच गई। जांच में पाया गया कि टक्कर के कारण ट्रैक पर लगी फिश प्लेट क्षतिग्रस्त होकर टूट गई थी और ट्रैक पर मलबा भी फैल गया था। रेलकर्मियों ने क्षतिग्रस्त फिश प्लेट बदलकर ट्रैक की मरम्मत की और उसे सुरक्षित घोषित किया। इस दौरान इटावा की ओर जाने वाली ट्रेनों का संचालन दूसरी लाइन से कराया गया, जिससे रेल यातायात पूरी तरह बाधित नहीं हुआ। मरम्मत कार्य और इंजन की जांच पूरी होने के बाद रात करीब 11:55 बजे महाबोधि एक्सप्रेस को सुरक्षित रवाना कर दिया गया। बुधवार सुबह नगर पंचायत के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक के आसपास फैले जानवरों के अवशेष और अन्य मलबे को हटाकर सफाई कराई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि लोको पायलट की सतर्कता और तकनीकी टीम की त्वरित कार्रवाई से संभावित बड़ा हादसा टल गया। घटना के कारण रेल संचालन पर केवल कुछ समय के लिए ही प्रभाव पड़ा।

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