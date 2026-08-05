सितंबर में रद्द होगी नांदेड़ व जूनागढ़ की ट्रेनें
जमशेदपुर में चक्रधरपुर मंडल के कारण 18 नवंबर तक हावड़ा, नागपुर, हटिया और बिलासपुर की कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसके अलावा, 26 से 30 सितंबर के बीच नांदेड़ और अन्य मार्गों पर भी ट्रेनें रद्द होंगी। रेलवे ने पहले भी अक्तूबर में ट्रेनों को रद्द किया है।
जमशेदपुर। चक्रधरपुर मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण हावड़ा, नागपुर, हटिया और बिलासपुर की आधा दर्जन ट्रेनों को 18 नवंबर तक दिन बदलकर रद्द करने का आदेश है, जबकि, 26 से 30 सितंबर तक नांदेड़, इतवारी, जूनागढ़ एवं अन्य कई मार्ग की ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा हुई है। उत्कल और साउथ बिहार एक्सप्रेस को डाउन में कई दिन बदले मार्ग पर चलाया जाएगा। लाइन ब्लॉक को लेकर अक्तूबर में भी ट्रेनों को रेलवे जोन ने रद्द किया है।
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