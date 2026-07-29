गोरखपुर-रांची एक्सप्रेस विभिन्न तारीखों में निरस्त रहेगी
गोरखपुर में आसनसोल मंडल के यातायात ब्लॉक के कारण कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है। सीपीआरओ सुमित कुमार के अनुसार, 25 सितंबर, 2026 को रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस और 26 सितंबर को गोरखपुर-रांची एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनें भी निरस्त रहेंगी।
गोरखपुर। आसनसोल मंडल में यातायात ब्लॉक लिए जाने के चलते कुछ ट्रेनें विभिन्न तारीखों में निरस्त रहेंगी। यह जानकारी सीपीआरओ सुमित कुमार ने दी है। निरस्तीकरणरांची से 25 सितम्बर, 2026 को चलने वाली 18629 रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।गोरखपुर से 26 सितम्बर, को चलने वाली 18630 गोरखपुर-रांची एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।01 अक्टूबर, 2026 को चलने वाली 15028 गोरखपुर-सम्बलपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।03 अक्टूबर, 2026 को चलने वाली 15027 सम्बलपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।
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