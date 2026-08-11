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झाड़ग्राम-पुरुलिया मेमू ट्रेन 11 व 13 आसनसोल मेमू ट्रेन 16 को होगी रद्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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झाड़ग्राम पुरुलिया और टाटानगर-आसनसोल मेमू ट्रेन 11-13 और 16 अगस्त को रद्द रहेगी। आद्रा स्टेशन पर लाइन ब्लॉक के कारण अन्य ट्रेनों पर भी असर पड़ेगा। इससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नवंबर तक चक्रधरपुर मंडल में और भी रद्दिंग होगी, जिससे पूर्व बुक टिकट भी रद्द करने होंगे।

झाड़ग्राम-पुरुलिया मेमू ट्रेन 11 व 13 आसनसोल मेमू ट्रेन 16 को होगी रद्द

झाड़ग्राम पुरुलिया मेमू ट्रेन 11 और 13 अगस्त को रद्द रहेगी, जबकि टाटानगर-आसनसोल मेमू ट्रेन 16 अगस्त को रद्द रहेगी। इसके अलावा आसनसोल-टाटानगर की एक मेमू ट्रेन 10 अगस्त से 13 अगस्त आद्रा स्टेशन तक अप-डाउन करेगी। वहीं, टाटानगर आसनसोल मेमू ट्रेन 14 और 16 अगस्त को आद्रा तक जाएगी। बताया जाता है कि आद्रा में लाइन ब्लॉक के कारण खड़गपुर, हटिया, चक्रधरपुर, गोमो, आसनसोल और मिदनापुर मार्ग की ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। इससे झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के सैकड़ों यात्रियों को आवागमन में दिक्कत होगी। दूसरी ओर, चक्रधरपुर मंडल में दो जगह लाइन मरम्मत एवं अन्य कार्यों के कारण नवंबर तक दिन बदलकर ब्लॉक का आदेश है।

ये भी पढ़ें:आसनसोल-आद्रा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित

इससे बिहार व पश्चिम बंगाल मार्ग ट्रेनों को रद्द करने के साथ उत्कल और साउथ बिहार एक्सप्रेस को मार्ग बदलकर चलाया जा रहा है, जिससे यात्रियों को डेढ़-दो महीने पूर्व बुक टिकट को रद्द करना पड़ता है।

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