आज से 16 अगस्त तक रद्द रहेंगी 11 मेमू ट्रेनें

वहीं, 11 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट/ओरिजिनेट होकर चलेंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 68046/68045 आसनसोल आद्रा आसनसोल मेमू 10,13, 14 और 16 अगस्त को रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 68090/68089 आद्रा मेदिनीपुर आद्रा मेमू 11, 14 और 16 अगस्त को रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 68077/68078 आद्रा भागा आद्रा मेमू 16 अगस्त को रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 63594/63593 आसनसोल-पुरुलिया-आसनसोल मेमू 10, 12 और 13 अगस्त को रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 68023/68024 झारग्राम पुरुलिया झारग्राम मेमू 11 और 13 अगस्त को रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 68056 टाटानगर आसनसोल मेमू 16 अगस्त को रद्द रहेंगी।

ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेट/ओरिजिनेट होंगी

ट्रेन नंबर 63594/63593 आसनसोल-पुरुलिया-आसनसोल मेमू 11, 14 और 16 अगस्त को आद्रा तक ही जाएगी और आद्रा से ही वापस रवाना होगी। ट्रेन नंबर 18116/18115 चक्रधरपुर-गोमो-चक्रधरपुर मेमू 11,14 और 16 अगस्त को महुदा तक ही जाएगी और वहीं से वापस रवाना होगी। ट्रेन नंबर 68055/68056 आसनसोल टाटानगर आसनसोल मेमू 10, 11, 12 और 13 अगस्त को आद्रा तक ही जाएगी और आद्रा से ही वापस रवाना होगी। ट्रेन नंबर 68055 आसनसोल टाटानगर मेमू 16 अगस्त को आद्रा तक ही जाएगी और आद्रा से ही वापस रवाना होगी। ट्रेन नंबर 68060 आसनसोल बराभूम मेमू 14 और 16 अगस्त को आद्रा तक ही जाएगी और आद्रा से ही वापस रवाना होगी। ट्रेन नंबर 18035/18036 खड़गपुर हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस 10, 12 और 16 अगस्त को आद्रा तक ही जाएगी और आद्रा से ही वापस रवाना होगी। आद्रा रेल मंडल में आगामी एक सप्ताह यात्रियों के लिए मुश्किल भरा सफर साबित हो सकता है।