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सफर के दौरान ट्रेन से गिरकर झारखंड के युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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मुंबई-हावडा रेल रुट में मारकुंडी स्टेशन के पास हुई घटना करता था युवक 04 सीएचआई-04: मृतक फिरोज आलम। (फाइल फोटो) मानिकपुर, संवाददाता। मुंबई-हावड़ा रेल

सफर के दौरान ट्रेन से गिरकर झारखंड के युवक की मौत

मानिकपुर, संवाददाता। मुंबई-हावड़ा रेल मार्ग में मारकुंडी रेलवे स्टेशन के पास सफर के दौरान युवक की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। मृतक झारखंड प्रांत का रहने वाला है। वह तेलंगाना से वापस अपने घर लौट रहा था। आधारकार्ड के जरिए मृतक के संबंध में पुलिस ने उसके परिजनों को अवगत कराया। इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। झारखंड के जनपद पलामू के नवाजयपुर प्लाट पाटन निवासी 30 वर्षीय फिरोज आलम तेलंगाना के कुर्नूल में रहकर फ्लाइओवर बनाने वाली कंपनी में काम करता था। वह पिछले एक अगस्त को गांव आने के लिए ट्रेन में बैठा था। सोमवार को सुबह करीब 9:30 मारकुंडी स्टेशन के पास वह अचानक चलती ट्रेन से नीचे गिर गया।

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जिससे उसकी मौत हो गई। माना जा रहा है फिरोज आलम बोगी में खिड़की के पास बैठा था। तभी अचानक झटका लगने पर वह नीचे गिर गया। रेल कर्मचारियों की सूचना पर मारकुंडी थाना पुलिस मौके में पहुंची। पुलिस ने मृतक के पास से यात्रा का टिकट व आधारकार्ड बरामद किया। इसी के जरिए पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने शव की शिनाख्त की। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मृतक के दो बच्चे है। पत्नी सोनिया खातून समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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