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ट्रेन से गिरकर घायल हुए युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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बदायूं में एक युवक की ट्रेन से गिरने के कारण मौत हो गई। युवक लक्ष्मी उर्फ गोलू 26 जुलाई को गोंडा से लखनऊ जा रही ट्रेन से गिरकर घायल हुआ था। वह गोंडा में रेलवे के ठेकेदार के लिए काम कर रहा था। मुरादाबाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिससे परिवार में शोक की लहर फैल गई।

ट्रेन से गिरकर घायल हुए युवक की मौत

बदायूं। ट्रेन से गिरकर घायल हुए युवक की मौत। गांव ईखखेड़ा का रहने वाला था मृतक लक्ष्मी उर्फ गोलू। 26 जुलाई को गोंडा से लखनऊ जा रही ट्रेन से गिरकर घायल हो गया था। रेलवे के ठेकेदार के लिए गोंडा में काम करता था युवक। इलाज के दौरान मुरादाबाद में तोड़ दिया दम। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।

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