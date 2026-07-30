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ट्रेन की चपेट में आकर जान गंवाने वाले शख्स की हुई शिनाख्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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जालपुर रेलवे हाल्ट पर एक ट्रेन की चपेट में आकर 52 वर्षीय मुनेश कुमार की मौत हो गई। उनके परिजनों ने सोशल मीडिया पर जारी फोटो देखकर उनकी पहचान की। मुनेश मंगलवार शाम घर से बाहर गए थे और लौटने के दौरान हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया।

ट्रेन की चपेट में आकर जान गंवाने वाले शख्स की हुई शिनाख्त

जालपुर रेलवे हाल्ट के पास ट्रेन की चपेट में आकर जान गंवाने वाले शख्स की पहचान हो गई है। सोशल मीडिया पर जारी फोटो के आधार पर मृतक की शिनाख्त थाना भगतपुर क्षेत्र के गांव आदोनंगली निवासी मुनेश कुमार (52) के रूप में हुई। सूचना मिलने पर परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और शव की पहचान की। बताया गया कि मंगलवार रात रामनगर से मुरादाबाद जा रही पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई थी। सूचना पर पहुंची भगतपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के साथ मृतक का फोटो सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से जारी कर शिनाख्त कराने का प्रयास किया। फोटो देखने के बाद परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया और मृतक की पहचान मुनेश कुमार के रूप में की। परिजनों के अनुसार, मुनेश मंगलवार दोपहर घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। इसके बाद उन्हें हादसे की जानकारी मिली। परिजनों का कहना है कि वह किन हालातों में रेलवे ट्रैक पर पहुंचे ,इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है। थाना प्रभारी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि मृतक की पहचान होने के बाद आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

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