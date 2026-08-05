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फरिहा का अब्दुल था ट्रेन से गिरकर मरा युवक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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शिकोहाबाद जिले के नगला हैंडल के पास मंगलवार शाम एक युवक ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का एक पैर कट गया और उसकी मौत हो गई। आरपीएफ ने शव की शिनाख्त की, जो 20 वर्षीय अब्दुल कलाम निकला। वह अपनी ननिहाल इटावा जा रहा था।

फरिहा का अब्दुल था ट्रेन से गिरकर मरा युवक

शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के नगला हैंडल के पास मंगलवार शाम एक अज्ञात युवक ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका एक पैर कट गया था। वह दर्द से कराह रहा था। सूचना पर पहुंची आरपीएफ के जवानों ने एंबुलेस बुलाई लेकिन तब तक यात्री की मौत हो गई थी। आरपीएफ के जवानों ने यात्री के शव की शिनाख्त कराने के प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया।बुधवार सुबह फरिहा के गांगनी दरवाजा निवासी नवी आजाद ने मोर्चरी पहुंचकर अपने चचेरे भाई 20 वर्षीय अब्दुल कलाम पुत्र समी अहमद के रूप में शिनाख्त कर ली।

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उसने बताया कि वह ट्रेन से इटावा अपनी ननिहाल जा रहा था। रास्ते में ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। आरपीएफ चौकी प्रभारी कृष्ण गोपाल का कहना है कि एक यात्री की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी। शव की शिनाख्त हो गई है।

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