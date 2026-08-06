ट्रेन की चपेट में आकर अज्ञात युवक की मौत
पीडीडीयू नगर के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में छित्तमपुर रेलवे लाइन क्रॉसिंग के पास गुरुवार सुबह एक लगभग 30 वर्षीय अज्ञात युवक ट्रेन की चपेट में आकर मारा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। जांच जारी है और मौत के कारणों का पता शव पहचान के बाद चलेगा।
पीडीडीयू नगर, संवाददाता। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के छित्तमपुर रेलवे लाइन क्रॉसिंग के पास गुरुवार की सुबह 11 बजे ट्रेन की चपेट में आने से एक लगभग 30 वर्षीय अज्ञात युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर शव शिनाख्त करने का प्रयास की, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस शव कब्जे में लेकर अगली कार्रवाई में जुटी है।क्षेत्र छित्तमपुर ब्लॉक हट बी पोखरे के पास रेलवे ट्रैक पर गुरुवार की सुबह अज्ञात युवक का शव पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना रेलवे पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही रेलवे चौकी प्रभारी शिवपूजन बिंद अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। शव की पहचान के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें