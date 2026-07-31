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ट्रेन से गिरा छात्र हारा जिंदगी की जंग, कानपुर में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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भरुआ सुमेरपुर, संवाददाता। दो दिन पहले खजुराहो-कानपुर मेमू ट्रेन से गिरकर घायल बिरखेरा गांव

ट्रेन से गिरा छात्र हारा जिंदगी की जंग, कानपुर में मौत

भरुआ सुमेरपुर, संवाददाता। दो दिन पहले खजुराहो-कानपुर मेमू ट्रेन से गिरकर घायल बिरखेरा गांव के छात्र की कानपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा रही है। इस घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।थानाक्षेत्र के बिरखेरा गांव के पूर्व प्रधान बिंदा प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि उसका 22 वर्षीय भतीजा प्रियांशु कुशवाहा पुत्र श्याम प्रकाश कुशवाहा आईटीआई करने के बाद बांदा में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मंगलवार को कमरा ढूंढने के लिए गया हुआ था। बुधवार को वह खजुराहो-कानपुर मेमू से सुमेरपुर कस्बा लौट रहा था। तभी अकौना-रागौल के बीच सिजनौड़ा रेलवे क्रॉसिंग के पास वह चलती ट्रेन से गिर गया।

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जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौदहा में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल और फिर कानपुर रेफर किया गया था। कानपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां दो दिन इलाज के बाद शुक्रवार को तड़के प्रियांशु की मौत हो गई। मृतक दो भाइयों में बड़ा था। मृतक अपने पीछे पिता श्याम प्रकाश, मां पुष्पलता एवं भाई पीयूष को रोता-बिलखता छोड़ गया है।

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