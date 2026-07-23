ट्रेन से कटकर महिला की मौत
पीरो क्षेत्र के नोनार हाल्ट और पीरो स्टेशन के बीच 76 वर्षीय महिला धनवासो देवी ट्रेन से कटकर मौत के शिकार हो गईं। महिला धनपुरा की निवासी थीं और मानसिक रूप से बीमार बताई गईं। परिजनों ने पुलिस की सूचना पर बिना पोस्टमार्टम के शव घर ले जाने का निर्णय लिया।
पीरो। हसन बाजार थाना क्षेत्र के नोनार हाल्ट और पीरो स्टेशन के बीच ट्रेन से कटकर 76 वर्षीया महिला की मौत हो गयी। मृत महिला पीरो थाना क्षेत्र के धनपुरा की निवासी धनवासो देवी थी। पुलिस की सूचना पर परिजन बगैर पोस्टमार्टम कराये घर लेकर चले गये। पुलिस के अनुसार महिला मानसिक रूप से बीमार थी।
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