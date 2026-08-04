जून तिमाही में 1.48 अरब अनचाही कॉल को किया ब्लॉक
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 140 नंबर शृंखला के माध्यम से 13.16 अरब प्रचारात्मक कॉल की गईं। इनमें से 1.48 अरब कॉल उपभोक्ताओं की 'डू-नॉट-डिस्टर्ब' प्राथमिकताओं के आधार पर ब्लॉक कर दी गईं। 1600 नंबर शृंखला से भी 1.15 अरब कॉल हुईं। ट्राई की एआई-आधारित स्पैम पहचान प्रणाली ने संदिग्ध कॉल/एसएमएस की पहचान की।
नई दिल्ली, एजेंसी। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 140 नंबर शृंखला के जरिये करीब 13.16 अरब प्रचारात्मक कॉल की गईं, जिनमें से 1.48 अरब कॉल को उपभोक्ताओं की 'डू-नॉट-डिस्टर्ब' (डीएनडी) प्राथमिकताओं के आधार पर ब्लॉक कर दिया गया। दूरसंचार नियामक ट्राई ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में अवांछित वाणिज्यिक संचार पर कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट कहती है कि पंजीकृत प्रेषकों/टेलीमार्केटर्स द्वारा भेजे गए वाणिज्यिक एसएमएस की संख्या करीब 248.06 अरब रही। इनमें से 7.30 अरब विज्ञापन एसएमएस भी डीएनडी प्राथमिकताओं के आधार पर रोके गए।
पहली तिमाही के आंकड़े
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक, इस तिमाही में 1600 शृंखला वाले नंबर के जरिये भी 1.15 अरब कॉल की गईं।
ट्राई की पहल
ट्राई ने विज्ञापन एवं बिक्री मकसद से की जाने वाली कॉल की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 140 शृंखला और बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा क्षेत्र एवं सरकारी संचार के लिए 1600 शृंखला शुरू की है। इनकी शुरुआत के पीछे मकसद यह है कि उपभोक्ता ऐसे कॉल को आसानी से पहचानकर स्वीकार या अस्वीकार कर सकें।
स्पैम पहचान प्रणाली
ट्राई ने कहा कि एआई-आधारित स्पैम पहचान प्रणाली ने 24.43 अरब संदिग्ध कॉल/एसएमएस की पहचान की। इसके तहत उपभोक्ताओं को सतर्क रहने या कॉल को नजरअंदाज करने का विकल्प मिला। साथ ही, एक सप्ताह के भीतर संदिग्ध प्रेषकों को 2.43 लाख से अधिक चेतावनी नोटिस जारी किए गए।
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