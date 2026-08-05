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4जी और 5जी सेवाओं के लिए अलग शुल्क वसूलने का प्रस्ताव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दूरसंचार नियामक ट्राई ने मोबाइल नेटवर्क स्लाइसिंग प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए सेवा गुणवत्ता मानकों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसमें कंपनियों को 4जी, 5जी और अन्य सेवाओं के लिए अलग-अलग शुल्क वसूलने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। ट्राई ने 26 अगस्त तक सुझाव आमंत्रित किए हैं।

4जी और 5जी सेवाओं के लिए अलग शुल्क वसूलने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, एजेंसी। दूरसंचार नियामक ट्राई ने मोबाइल नेटवर्क स्लाइसिंग प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए बुधवार को सेवा गुणवत्ता मानकों में संशोधन का मसौदा जारी किया। इसमें दूरसंचार कंपनियों को 4जी, 5जी और अन्य सेवाओं के लिए अलग-अलग शुल्क वसूलने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा गया है। नए प्रस्ताव के तहत कंपनियों को 4जी एवं 5जी जैसी हरेक प्रौद्योगिकी के लिए अलग-अलग औसत डाउनलोड और अपलोड स्पीड के आधार पर शुल्क तय करने की अनुमति मिलेगी। अभी उपभोक्ता 4जी और 5जी सेवाओं के लिए समान शुल्क चुकाते हैं। ट्राई ने इस मसौदे पर 26 अगस्त तक सुझाव और सात सितंबर तक प्रतिवाद आमंत्रित किए हैं।

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ट्राई का कदम

ट्राई का यह कदम हाल ही में भारती एयरटेल द्वारा शुरू की गई नेटवर्क स्लाइसिंग प्रौद्योगिकी को मान्यता देता है। हालांकि, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने इसे ग्राहकों के साथ भेदभावपूर्ण बताते हुए समर्थन नहीं किया था। नेटवर्क स्लाइसिंग ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें एक ही मोबाइल नेटवर्क को अलग-अलग वर्चुअल हिस्सों में बांटकर हर सेवा या उपयोग के लिए अलग और बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाता है।

नियमों का मसौदा

मसौदा नियमों के मुताबिक, किसी भी नई नेटवर्क स्लाइसिंग सेवा को शुरू करने से पहले ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि नेटवर्क में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है और इसकी जानकारी नियामक को देनी होगी। ट्राई ने यह भी कहा है कि नेटवर्क स्लाइसिंग तभी की जाए जब ऑपरेटर के पास पर्याप्त स्पेक्ट्रम क्षमता हो।

प्रश्नोत्तरी

ट्राई ने मोबाइल नेटवर्क स्लाइसिंग प्रौद्योगिकी के लिए क्या प्रस्ताव दिया है?
ट्राई ने मोबाइल नेटवर्क स्लाइसिंग प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए सेवा गुणवत्ता मानकों में संशोधन का मसौदा जारी किया है, जिसमें कंपनियों को 4जी और 5जी के लिए अलग-अलग शुल्क वसूलने की अनुमति दी जाएगी।
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