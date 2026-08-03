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मोबाइल नेटवर्क की खामियां तुरंत ऐप पर बता सकेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शोल्डर ::: दूरसंचार नियामक ट्राई ने माईकॉल फोन ऐप्लीकेशन का उन्नत संस्करण पेश किया

मोबाइल नेटवर्क की खामियां तुरंत ऐप पर बता सकेंगे

दूरसंचार नियामक ट्राई ने सोमवार को ‘माईकॉल’ मोबाइल ऐप का नया और उन्नत संस्करण पेश किया। इसकी मदद से उपभोक्ता अपनी वॉयस कॉल की गुणवत्ता की रेटिंग कर सकेंगे। साथ ही कॉल के दौरान आने वाली समस्याओं की जानकारी सीधे ट्राई और संबंधित टेलीकॉम कंपनी तक पहुंचा सकेंगे। ट्राई के अनुसार, यह ऐप उपभोक्ताओं को अपनी कॉलिंग का अनुभव वास्तविक समय (रियल-टाइम) में साझा करने की सुविधा देता है। मायकॉल ऐप पूरी तरह क्राउडसोर्स्ड मॉडल पर काम करता है। यानी मोबाइल उपयोगकर्ताओं से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर ट्राई यह आकलन करता है कि किस क्षेत्र या किस नेटवर्क पर कॉल की गुणवत्ता कैसी है। इससे सेवा प्रदाताओं की नेटवर्क गुणवत्ता की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी। यह ऐप फिलहाल एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है。

तत्काल फीडबैक देने का मौका

ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि नया ऐप लोगों को अपने कॉलिंग अनुभव पर तत्काल फीडबैक देने का मौका देगा। उन्होंने सभी मोबाइल उपभोक्ताओं से अपील की कि वी ऐप डाउनलोड करें और नियमित रूप से अपना फीडबैक दें, जिससे प्रतिक्रिया के आधार पर बेहतर मोबाइल नेटवर्क और कॉलिंग अनुभव बनाने में मदद करेगी।

गोपनीय रहेगी जानकारी

ट्राई के अनुसार, फीडबैक देने वाले उपभोक्ताओं की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उनकी प्रतिक्रिया टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं और ट्राई को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे कंपनियों को नेटवर्क की कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी। देश में एक अरब से अधिक मोबाइल उपभोक्ता हैं, जिनके बीच वॉयस कॉल आज भी सबसे महत्वपूर्ण दूरसंचार सेवा है। ट्राई का कहना है कि अब केवल तकनीकी मापदंडों से ही नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं के वास्तविक अनुभव के आधार पर भी नेटवर्क की गुणवत्ता का आकलन किया जा सकेगा।

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एप की प्रमुख सुविधाएं

- ऐप के जरिए 1 से 5 स्टार तक की रेटिंग देकर कॉल की गुणवत्ता का तत्काल मूल्यांकन।

- कॉल ड्रॉप, आवाज टूटना, इको, ऑडियो में देरी, क्रॉस कनेक्शन, दूसरी तरफ की आवाज न सुनाई देना और कॉल कनेक्ट होने में ज्यादा समय लगने जैसी समस्याओं की रिपोर्ट दर्ज करने की सुविधा।

- हर कॉल समाप्त होने के बाद स्वतः फीडबैक देने का विकल्प।

- इंटरैक्टिव मैप पर अपनी पिछली रेटिंग और फीडबैक देखने की सुविधा।

- नेटवर्क सिग्नल की गुणवत्ता जांचने के लिए कवरेज टेस्ट फीचर।

FAQs

माईकॉल ऐप क्या है?
माईकॉल ऐप एक दूरसंचार नियामक ट्राई द्वारा विकसित मोबाइल ऐप है, जो उपभोक्ताओं को अपनी वॉयस कॉल की गुणवत्ता की रेटिंग और समस्याओं की जानकारी साझा करने की सुविधा देता है।
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