बिजली-पानी-गैस के लिए 1601 नंबर से ही फोन आएगा
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ठगी से बचाने के लिए 1601 नंबर सीरीज शुरू की है। इसमें उपयोगिता सेवाओं और लॉजिस्टिक्स शामिल हैं। ट्राई का मानना है कि यह ठगों पर नियंत्रण में मदद करेगी। सभी टेलिकॉम सेवाप्रदाताओं को 90 दिनों में माइग्रेशन पूरा करना है।
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। लोगों को ठगी से बचाने एवं फर्जी कॉल को रोकने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सेवा और लेनदेन से जुड़ी कॉल के लिए 1601 नंबर की नई सीरीज शुरू करने का फैसला लिया है। नई सीरीज में बिजली-पानी-गैस के बिल, कूरियर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की संस्थाओं को शामिल किया गया है। ट्राई के मुताबिक बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र और सरकारी संस्थाओं के लिए 1600 नंबर सीरीज पहले से लागू है। इन संस्थाओं की कॉल में महत्वपूर्ण और संवेदनशील वित्तीय जानकारी शामिल हो सकती है। इसलिए अन्य क्षेत्रों के लिए दूरसंचार विभाग अलग 1601 सीरीज शुरू की गई है, जिससे वित्तीय कॉल और दूसरे क्षेत्रों की सेवा संबंधी कॉल आपस में न मिलें। 1601 नंबर सीरीज में बिजली वितरण कंपनियां, जल सेवा प्रदाता, शहर गैस वितरण कंपनियां, एलपीजी वितरण संस्थाएं और अन्य उपयोगिता सेवा प्रदाता शामिल हैं। इसके साथ, कूरियर कंपनियां, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स कंपनियां, पार्सल डिलीवरी सेवा प्रदाता और माल ढुलाई से जुड़ी फ्रेट व लॉजिस्टिक्स कंपनियां भी नई सीरीज का इस्तेमाल कर सकेंगी।
ठगी को रोकने में मदद
ट्राई का मानना है कि इससे उन ठगों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी, जो आम 10 अंकों वाले मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर किसी वैध कंपनी या संस्था का अधिकारी बनकर लोगों से संपर्क करते हैं।
90 दिन में पूरा करना होगा माइग्रेशन
ट्राई ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि आदेश जारी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर पहले चरण में शामिल पात्र संस्थाओं का 1601 नंबर सीरीज पर माइग्रेशन और ऑनबोर्डिंग पूरा किया जाए।
सीधे संस्थाओं को मिलेंगे नंबर
1601 सीरीज के नंबर किसी बिचौलिये या एग्रीगेटर को नहीं दिए जाएंगे। दूरसंचार सेवा प्रदाता उचित जांच और सत्यापन के बाद नंबर सीधे पात्र संस्थाओं को आवंटित करेंगे। नई सीरीज के नंबरों का इस्तेमाल केवल सेवा और लेनदेन से संबंधित वॉयस कॉल के लिए किया जा सकेगा। संस्थाओं द्वारा इन नंबरों का इस्तेमाल प्रचारात्मक वॉयस कॉल के लिए नहीं किया जा सकेगा।
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