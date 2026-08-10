बिजली-पानी-गैस के लिए 1601 नंबर से ही फोन आएगा

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। लोगों को ठगी से बचाने एवं फर्जी कॉल को रोकने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सेवा और लेनदेन से जुड़ी कॉल के लिए 1601 नंबर की नई सीरीज शुरू करने का फैसला लिया है। नई सीरीज में बिजली-पानी-गैस के बिल, कूरियर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की संस्थाओं को शामिल किया गया है। ट्राई के मुताबिक बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र और सरकारी संस्थाओं के लिए 1600 नंबर सीरीज पहले से लागू है। इन संस्थाओं की कॉल में महत्वपूर्ण और संवेदनशील वित्तीय जानकारी शामिल हो सकती है। इसलिए अन्य क्षेत्रों के लिए दूरसंचार विभाग अलग 1601 सीरीज शुरू की गई है, जिससे वित्तीय कॉल और दूसरे क्षेत्रों की सेवा संबंधी कॉल आपस में न मिलें। 1601 नंबर सीरीज में बिजली वितरण कंपनियां, जल सेवा प्रदाता, शहर गैस वितरण कंपनियां, एलपीजी वितरण संस्थाएं और अन्य उपयोगिता सेवा प्रदाता शामिल हैं। इसके साथ, कूरियर कंपनियां, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स कंपनियां, पार्सल डिलीवरी सेवा प्रदाता और माल ढुलाई से जुड़ी फ्रेट व लॉजिस्टिक्स कंपनियां भी नई सीरीज का इस्तेमाल कर सकेंगी।